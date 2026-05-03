大原かおりさんが、デビュー30周年と50歳の節目を記念し、22年ぶりとなる最新写真集大原かおり写真集 キケンなカオリ♡を2026年5月20日に発売します。長年愛され続ける彼女が、今だからこそ表現できる魅力を詰め込んだ一冊。懐かしさと新しさが重なる、注目の作品です♡ 30周年を迎えたレジェンドの新たな挑戦 1996年のデビュー以来、グラビア界で存在感を放ち、テレビ番組でも活躍してきた大原かお