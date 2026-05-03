ボクシングの井上尚弥が勝利した2日、井上の地元の焼き肉店「永楽園」（神奈川県綾瀬市）でも従業員や客が歓声を上げた。ホール担当の鄭偉洙さん（42）は「強敵だったからホッとしました」と安堵（あんど）の表情を見せつつ「いつでもエネルギーを注入しに来てください」と尚弥にメッセージを送った。家族、両親を含む井上ファミリーは「ご来店が1カ月空くことはない」というほどの常連。弟の拓真は前日も訪れ、この日のパワー