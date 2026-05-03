昨年のスポニチ賞ステイヤーズS覇者ホーエリートは金曜に京都入り。土曜朝は装鞍所やパドックをそれぞれ30分ほどスクーリング。泉助手は「徐々に落ち着きを見せてくれました。当日は少し気が入るぐらいでいいと思います」と上々の手応え。「雨は降れば降るほどいいです。前倒しで降ってくれたらいいですね」と道悪決戦を願った。