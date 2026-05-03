韓国ドラマやK―POPなどの「韓流」に脚光が集まる中、日本薬科大は2023年度から韓国語や文化、伝統医学を幅広く学ぶことができる「韓国薬学コース」を東京都文京区のキャンパスに開講している。これまでに16人が受講。27年度からは韓国コスメ人気を踏まえてコース名を「コスメティックサイエンス専攻」に変更し、韓国に関わる多様な人材養成を目指す。韓国では中国から伝わった漢方を独自に発展させたものを「韓方」と呼ぶ。コ