◇セ・リーグ阪神7―5巨人（2026年5月2日甲子園）【記者フリートーク】昨年12月、大竹と登山をする幸運に恵まれた。場所は優勝旅行先の米ハワイ、ココヘッド。他社の担当記者数名も一緒に、往復約2.6キロを踏破した。現地で一番ハードといわれる片道1時間のトレイルコース。日頃の運動不足がたたり、息も絶え絶え歩いていると、大竹は「手をつきながら、四足歩行しても意外と早く登れる」「走ってしまった方が楽」など、