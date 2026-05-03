「ヤクルト６−５ＤｅＮＡ」（２日、神宮球場）ＤｅＮＡはサヨナラ負けでヤクルト戦は開幕から７連敗。六回にはヒュンメルの３ランで一時は逆転に成功したものの、リードを守り切れず。計３盗塁を許し、足でかき回され失点につながるケースが目立っており、相川亮二監督は「１点勝負の中での戦い。守備から防いでいかないと苦しい」と唇をかんだ。これ以上、同じ相手に負け続けるわけにはいかない。指揮官は「勝つためにやる