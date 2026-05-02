「スピード感をもって対応する」──政府が繰り返すこの言葉に、違和感を覚える人も少なくないかもしれません。急激な物価高騰が続くなか、食料品減税や給付付き税額控除をめぐる議論が進んでいますが、それらの政策が「いつ実現するのか」は、依然として不透明なままです。本稿では、そんな国民の期待と、実際の政治のプロセスとの間に横たわる、“時間のズレ”を読み解きます。物価高のなかで高まる「遅い」という不満現在、税制