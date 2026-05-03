大外枠ヴェルテンベルクの気配がいい。上野助手は「戦える姿勢でいい状態で臨めそう。前走も状態は良かったけど、それよりいいですね」と力強い。土曜朝は坂路で予定通りの調教をこなした。「前走から間隔も空いてしっかり乗り込めています。満足いく仕上がりですね。相手は強いけど、どれだけやれるか」と納得の表情を浮かべた。