芝クッション値9.5＝標準※土曜午前7時含水率＝芝G前15.3％、4角14.9％ダートG前11.7％、4角12.3％※土曜午前5時30分。芝は全体的に良好。土曜は先行馬の活躍が目立った。差し馬は内を通らないと届かない。時計は水準から速め。ダートは脚抜き良くスピード決着に。