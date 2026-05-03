広島の黒田博樹球団アドバイザーが、1日の阪神戦で今季3勝目を挙げて日米通算203勝で並んだ巨人・田中将を祝福した。「正直にうれしい。一緒に名前が出てくるのは凄く光栄なこと」。同僚だったヤンキース時代を「一球一球に魂を込めて投げるスタイルはとても共感できるところがあった」と回顧し、「数字はまだまだ伸びていくと思う」とさらなる活躍を願った。