◇セ・リーグ巨人5−7阪神（2026年5月2日甲子園）73キロ差の緩急にやられた。巨人は甲子園では開幕4戦目で初黒星。今季初対戦の大竹に7回1得点に抑えられ、阿部監督は「野球って不思議だなと。（球速）160キロを投げればいいのかと…いろんなことを考えさせられた」と投球術にうなった。最速141キロに対して最遅68キロ。時折交ざるスローボールに惑わされ、4回2死までは安打も出なかった。7回に初めて得点圏まで走者を進