◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ12回戦○統一王者・井上尚弥判定3―0WBA1位・WBC1位・WBO1位・中谷潤人●（2026年5月2日東京ドーム）2度目の東京ドーム興行となった井上尚弥の次戦以降の世界戦会場に東京・MUFG国立が候補に挙がっていることが2日、分かった。複数の関係者によると来年以降の開催を目指しており、実現すればボクシング初の国立開催となる。同会場は収容約6万8000人で、最大では約8万800