「第71回京王杯スプリングC」が2日、東京競馬場で行われ、3番人気ワールズエンドが逃げ切りV。重賞初制覇を飾り、安田記念（6月7日、東京）の優先出走権を獲得した。鞍上の津村明秀（40）は今年の重賞5勝目。早くも年間重賞勝利数キャリアハイを更新した。絶好調男の勢いが止まらない。津村が相棒ワールズエンドと圧逃劇。中山金杯（カラマティアノス）、フェアリーS（ブラックチャリス）、共同通信杯（リアライズシリウス）、