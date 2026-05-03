14番人気セフィロが2着。4角8番手から上がり3F3位タイの32秒6の末脚で猛追したが、惜しくも頭差届かなかった。鞍上の三浦は「完璧に乗れましたが…。最後はよく伸びていましたけど、相手の二枚腰にやられました」と悔しさをにじませた。だが、重賞で2戦連続馬券圏内に好走。菊沢師は「この年齢でよく頑張った。いいパフォーマンスだった。次走についてはまたこれから考えていきたいけど、さらに上向いていきそうな感じはある」