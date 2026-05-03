巨人は２日の阪神戦（甲子園）に５―７と敗れ、首位・阪神とのゲーム差は２・５に広がった。またもや左投手に苦戦を強いられた。巨人打線は相手先発左腕・大竹を前になかなか快音が響かず、６回まで無得点。この回まで安打を記録していたのは４番・ダルベックのみだった。なんとか７回に一死からダルベックの中前打、二死一塁に岸田の中前打で二死一、三塁とチャンスメーク。続くドラフト５位ルーキ・小浜が右前適時打を放ち