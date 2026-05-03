◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神７―５巨人（２日・甲子園）先発の又木、２番手の石川の両左腕は、ともに大きな課題がある。左打者の内角に強い球を投げ込めないことだ。打者からするとホームベースの三塁側の左半分に絞ることができ、恐怖心もなく踏み込める。確かに内角を狙って少し甘くなれば長打を浴びるし、死球のリスクも増える。だが、命がけで内に突っ込めないようでは、プロの世界で生きていけない。又木はスリークオー