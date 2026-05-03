◆男子プロゴルフツアー中日クラウンズ第３日（２日、愛知・名古屋ＧＣ和合Ｃ＝６５５７ヤード、パー７０）前日雷雲接近のためサスペンデッドになった第２ラウンド後に第３ラウンドが行われ、３６位で決勝ラウンドに進んだ石川遼（カシオ）は１イーグル、３バーディー、１ボギーの６６をマークし、通算４アンダーの１６位に順位を上げた。午前６時４０分から第２ラウンドの残り４ホールをプレー。第３ラウンドのホールアウ