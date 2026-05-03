◆米大リーグレッドソックスーアストロズ（２日、米マサチューセッツ州＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）は２日（日本時間３日）、本拠地・アストロズ戦で３試合連続でスタメンを外れ、ベンチスタートとなった。コーラ前監督解任後、トレーシー暫定監督の新体制では６試合で先発はわずか１度となった。相手先発は右腕アリゲッティ。吉田は２０２４年８月に現ロースターで唯一となる右本塁打を放