◆プロボクシング▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦〇統一王者・井上尚弥（判定）ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人●（２日、東京ドーム）スーパーバンタム級の世界４団体統一王座戦で、中谷潤人（２８）は統一王者・井上尚弥（３３）に判定負け。２０１５年４月のプロデビュー以来、続けていた連勝は３２で止まった。また、ＷＢＣ世界バンタム級王者の井上拓真（３０