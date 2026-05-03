◆米大リーグレッドソックス―アストロズ（２日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）右肩疲労のため負傷者リスト（ＩＬ）入りしているアストロズ・今井達也投手（２７）が、５日（日本時間６日）に傘下３Ａシュガーランドでのアルバカーキ戦で、２度目のリハビリ登板を行うことになった。イスパーダ監督が、試合前のメディア対応で明かした。「できれば、５イニング。（前回より）良い結果が出ることを願っ