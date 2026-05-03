◆米大リーグカージナルス―ドジャース（２日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２日（日本時間３日）、敵地・カージナルス戦に「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。２５歳の先発右腕マグリビとは、前回の２５年６月８日（同９日）の敵地での一戦が初対戦で３打数１安打。当時は初対決となった１打席目に左中間に二塁打を放っており、４戦ぶり７号に期待がかかる。メジャ