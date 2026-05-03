▼3着マイネルチケット（横山武）今日は返し馬から覇気を感じなかった。3着は舞台適性の分ですかね。▼4着ラケマーダ（原）この馬の特長を生かし、馬場も奇麗だしポジションを取りに行った。ナイスファイトでした。▼5着シリウスコルト（田辺）直線を向くまでいい雰囲気。1400メートルは初めてだけどゲートを決めていい感じだった。▼6着キープカルム（荻野極）ゲートは上手に出たし、いいリズムだった。▼7着ワイドラト