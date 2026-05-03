3歳ダート重賞「第31回ユニコーンS」が2日、京都競馬場で行われ、2番人気シルバーレシオが重賞初挑戦で勝利。3歳ダート3冠の第2ラウンド・東京ダービー（6月10日、大井）の優先出走権を獲得した。鞍上の岩田望来（25）は節目のJRA重賞20勝目。この勝利でノーザンファームは2月10日から13週連続のJRA重賞制覇となり、自身が19年に記録した生産牧場の重賞連続週勝利記録に並んだ。後方待機策シルバーレシオが巨体を揺らして外か