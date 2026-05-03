◇セ・リーグ中日4―0広島（2026年5月2日マツダスタジアム）ウイニングボールを渡された中日・大野は、しみじみと語った。「入団時はできると思ってなかった。一つ勝つことの難しさを感じていた」。チームの連敗を3で止め、16年目で手にした通算100勝。球団左腕では山本昌以来2人目という快挙だ。打線の援護がない中で6回4安打無失点と粘りの投球を続けた。代打を送られた7回に味方が4点を奪い快勝。節目に到達した。