「北島ファミリー」の歌手・大江裕（36）が師匠・北島三郎（89）の手による新曲「あばよさよなら」（作詞作曲原譲二）を13日に発売する。2009年のデビュー時から北島音楽事務所に所属していたが、23年4月に移籍し「独り立ち」して3年。この間、北島以外の作家の作品を歌い、歌手としての幅を少しずつ広げてきた。レコーディングでは「同じフレーズだけど、（歌い方の）色を1色でなく2色にしてみろ」「だんだん歌に笑いがな