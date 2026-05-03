◇セ・リーグ広島0―4中日（2026年5月2日マツダスタジアム）広島は今季5度目の零敗で連勝は2で止まった。0―0の7回1死から田中の中堅への飛球をドラフト1位・平川が捕球できず、ピンチになった。「（太陽の光と）かぶって（球が）消えた」と不運な形で二塁打となり、その後、ドラフト2位・斉藤汰が暴投と2本の適時打を浴びて2/3回を4安打4失点で初黒星。ミスからの大量失点に新井監督は「（田中の二塁打も）打ち取った