1番人気メルカントゥールは首差の2着。道中3番手から直線で逃げるコロナドブリッジをかわし先頭に躍り出たが、背後から迫った勝ち馬に差された。それでも3着以下には4馬身差。川田は「後ろがあれだけ離れているように前の2頭は素質が高い。まだ幼い現状だけど、将来が楽しみな馬です」と前を向く。杉山晴師は「向正面で手前を替えず、ずっと右手前。粗削りな面が出た」と唇をかむ。今後はレパードS（8月9日、新潟）への参戦が