「阪神７−５巨人」（２日、甲子園球場）指先に闘志を宿して、阪神・大竹耕太郎投手が攻め抜いた。１点差に迫られた七回。なおも２死一、三塁のピンチで代打・坂本を迎えた。ファウル、見逃しで追い込むと、３球目は内角直球で空振り三振。二度、声を張り上げ、ほとばしる感情をあらわにした。「あそこで勝負を決めるつもりで、最後はインコースに気持ちのこもったストレートを投げられた」。７回４安打１失点で、２勝目をつか