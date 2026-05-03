プロ・リーグ 25/26の昇格・降格プレーオフ予選ラウンド2 ロンメルSKとベールスホットの第1戦が、5月3日03:00にソブリン・スタディオンにて行われた。 ロンメルSKはラルフ・セーンチェンス（FW）、ルーカス・ショーフス（MF）、トム・レイナーズ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するベールスホットは原口 元気（MF）、Vula Arnold（FW）、