私は東北地方某県に存する東法院の住職だ。しかし現在の私は葬儀や法事に「派遣される僧侶」としてどうにか暮らしを立てている。派遣組織は、「明朗会計の安心葬儀」といったテレビCMを流す大手などの業者がある。依頼を受け、現地に赴き、布施を受け取り、導師を務め、経をあげる。後日、受け取った布施の中から、依頼元の派遣会社に手数料を振り込む。本書の内容は、私が実際に体験した事実にもとづいていることを仏に誓ってお約