クリスタル・パレスの鎌田大地は、４月30日に行われたカンファレンスリーグ準決勝第１レグのシャフタール戦で１ゴール・１アシストをマーク。３−１勝利に大きく寄与した。パレスでも日本代表でも主力を務める29歳のMFはしかし、今季限りで契約が満了。退団が濃厚視されている。新天地をめぐっては様々な報道がある。フランクフルト時代から師弟関係にあるオリバー・グラスナー監督とともに、ニューカッスルに向かう可能性も