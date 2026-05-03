東京10R・スイートピーSは、2番人気カナルサンマルタン（宮田、父リアルスティール）が3番手から押し切り、オークス（24日、東京）のラスト切符をつかんだ。スローペースを読み切り、3角手前からスーッと3番手へ。直線で外モートンアイランドに並びかけられるとグイッと伸び返し、最後は3/4馬身差で振り切った。鞍上のルメールは「能力がある。スタート前はエキサイトしていたけど、道中は真面目で乗りやすかった」と称賛。宮