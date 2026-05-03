オークストライアルはスイートピーSで全て終了した。新興勢力の台頭もあり、粒ぞろいなメンバーがそろった印象。中心は桜花賞を2馬身半差で制したスターアニスだ。800メートルの距離延長克服が鍵だが、地力は文句なく世代最上位。2冠への期待も高まる。クイーンCの勝ち馬ドリームコアは東京で3戦3勝。得意舞台で桜花賞9着からの反撃を期す。トライアルのフローラSを快勝したラフターラインズも大物感たっぷり。キャリア全5戦