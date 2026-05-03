2026年4月30日、台湾メディアの聯合新聞網は、4月下旬の日本を訪れた台湾人旅行者が予報の気温24度を信じて薄着で渡航した結果、急激な冷え込みにより凍える思いをしたと報じた。記事は、4月下旬の日本で予想外の寒さに遭遇して体調を崩す台湾人旅行者が続出しているようだと紹介。SNSのThreads（スレッズ）上では最高気温24度の予報を信じて訪日した結果、13度まで急降下した気温に凍える思いをしたというある女性ユーザーの悲痛