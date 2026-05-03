◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ12回戦○統一王者・井上尚弥判定3―0WBA1位・WBC1位・WBO1位・中谷潤人●（2026年5月2日東京ドーム）34年ぶりの東京ドーム興行で井上―ルイス・ネリ（メキシコ）戦が行われた2年前の5月。同興行プロモーターの大橋ジム・大橋秀行会長（61）の構想には既に「尚弥VS中谷」があった。「国内最高峰の会場。次の東京ドームで尚弥の相手をするのは中谷選手しかいないと思って