◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ12回戦○統一王者・井上尚弥判定3―0WBA1位・WBC1位・WBO1位・中谷潤人●（2026年5月2日東京ドーム）井上尚弥を超えることはできなかった。中谷はプロ33戦目で初黒星。90年2月、あのマイク・タイソンが敗れた東京ドームで“世紀の番狂わせ”の再現はならず、日本人2人目の4団体統一王者と同男子4人目の世界4階級制覇を逃した。序盤は互いに距離を測る緊迫の展開で、クリ