◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ12回戦○統一王者・井上尚弥判定3―0WBA1位・WBC1位・WBO1位・中谷潤人●（2026年5月2日東京ドーム）井上は過去最強の挑戦者との防衛戦に備え、これまでとは異なるルーティンで臨んだ。井上兄弟はジム先輩の元世界3階級制覇王者・八重樫東トレーナーが考案したフィジカル強化の「八重トレ」を21年後半から導入。ジムメートも「地獄」と表現する過酷なトレーニングを試合前