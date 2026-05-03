昨年7月から米国を拠点に騎乗していたミルコ・デムーロ（47）が2日、JRAに復帰し、京都でメインの重賞ユニコーンSを含む4鞍に騎乗。デールエルバハリとコンビを組んだ同レースの8着が最高着順だった。「スタートが良く道中の手応えも良かった。直線はジリジリだったけどね」と汗を拭う。久々の美酒とはならなかったが「日本のファンは温かい。雰囲気がいいね」と爽やかな笑顔を見せた。3日も引き続き京都（1R）で騎乗する。