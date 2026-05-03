「ELAIZA」名義で歌手活動をしている女優でタレントの池田エライザが2日、東京品川ステラボールで初のライブツアーを開幕させた。ツアータイトルは「ELAIZALIVE2026“GENTLE”」。落ち着いた大人の佇まいのバンドを従え、カバー曲「SWEETMEMORIES」でライブはスタート。「今日は“GENTLE”というテーマなので、バンドメンバーとともに優しさと愛情を持ち寄って来てます！優しい時間を過ごしましょう！」と呼びかけた。続