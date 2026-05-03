3日の憲法記念日を前に、最高裁判所の今崎幸彦長官が会見し、裁判のデジタル化について「新たな裁判像を定着させることが重要」と述べました。今崎長官は、今月21日から民事裁判の全面デジタル化が始まり、オンラインで訴状の提出や記録の閲覧などが可能になるのを前に、次のように述べました。今崎幸彦長官「裁判手続きのデジタル化の先には、さらなる変革の時代が待ち受けていると考えられますが、構造変化の進む我が国社会にも