◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ12回戦○統一王者・井上尚弥判定3―0WBA1位・WBC1位・WBO1位・中谷潤人●（2026年5月2日東京ドーム）【尚弥に聞く】――ボクシングのすべてが詰まった12ラウンドだった。「今日は戦う前からずっと言っていた“勝ちに徹する”“今日、今夜、勝つのは僕です”という戦いを実行した」――試合中にお互いに笑みも見えた。「体力よりも脳のスタミナを削られた。それだ