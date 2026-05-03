偽情報の氾濫への対応も急務だ多国間協調や自由貿易といった戦後の国際秩序は、崩壊寸前の状態にある。平和を唱えているだけでは、自国の安全を守れない時代となった。最高法規を時代に合ったものとし、新たな課題に対処していくことが政治の責務である。憲法は施行から７９年を迎えた。戦後の日本は平和を享受し、経済発展を遂げることに成功した。その礎となったのが平和憲法であることは、言うまでもない。国民主権、基