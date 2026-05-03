◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ12回戦○統一王者・井上尚弥判定3―0WBA1位・WBC1位・WBO1位・中谷潤人●（2026年5月2日東京ドーム）井上尚は大苦戦と言っていいだろう。戦前は7対3ぐらいの差があり、KOの可能性もあると思っていたが、中谷は互角の力があることを証明した。11回の井上尚の右アッパーが終盤の流れを決めたが、それでも私の採点は引き分けだった。ポイントは、中谷が終始、制していた距