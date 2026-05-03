ボクシング・ダブル世界戦（２日・東京ドーム）――スーパーバンタム級４団体統一王者、井上尚弥（大橋）が挑戦者の元バンタム級２団体統一王者の中谷潤人（Ｍ・Ｔ）を３―０の判定で破った。世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）、世界ボクシング機構（ＷＢＯ）は８度目、世界ボクシング協会（ＷＢＡ）、国際ボクシング連盟（ＩＢＦ）は７度目の防衛。４団体統一王座の７度目の防衛に成功し、男子歴代最多記録を更新。世界戦の連勝も