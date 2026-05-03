2日、京都3Rの馬場入場時にソロンゴに騎乗した古川吉洋（48）が落馬。検査のため長岡に乗り替わり、左足の負傷と診断された。その後、騎乗予定だった3鞍も全て乗り替わりとなった（4R幸、7R川須、9R角田）。3日も京都で天皇賞・春のタガノデュードを含む8鞍の予定だが、騎乗については当日の症状をみて判断される。