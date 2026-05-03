東京ドームで激闘ボクシングの世界スーパーバンタム級（55.3キロ以下）4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と、元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）が2日、東京ドームで激突した。会場を彩るラウンドガールの中には、元プロ野球選手を父に持つ女性も。ネット上で驚きの声が上がった。東京ドームのチケット5万5000席分が1か月以上前に完売。大注目の一戦をラウンドガールも盛り上げた。その中の一人、モデルやタレントとして活動