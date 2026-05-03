カージナルスとのカード第2戦■カージナルス ー ドジャース（日本時間3日・セントルイス）ドジャースは1日（日本時間2日）、敵地カージナルス戦のスタメンを発表した。大谷翔平投手は「1番・指名打者」で出場。連敗ストップへ佐々木朗希投手がマウンドへあがる。大谷は前日の試合では5打数無安打に倒れ、2戦連続無安打となった。打線もつながらず、チームは今季初となる3連敗を喫した。佐々木は今季6試合目のマウンドにあが