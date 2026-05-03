巨人・宮原駿介投手（２３）が３日の阪神戦（甲子園）から今季初昇格することが２日、分かった。２年目左腕は開幕からファームで９登板し防御率４・１５、８回２／３を投げて１０Ｋと持ち前の奪三振能力をアピール。１軍が９連戦中ということもあり、中継ぎ要員として出番が巡ってきた。また、２日の同戦で今季初先発し５回９安打２失点だった又木について、阿部監督は「一度抹消するはずです」と登録抹消する意向を明かした。