2026年3月5日、ホンダは新型EV「インサイト」に関する情報を公開し、同年春に発売すると発表しました。 インサイトは、初代モデルがHVの先駆けとして知られていますが、第4世代となる新型はクロスオーバーSUVへと生まれ変わっています。 国内で3000台の限定販売となるようですが、SNS上ではどのような反響が寄せられているのでしょうか。 ワイド＆ローなスタイリングは高評価 リリースに