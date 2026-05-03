◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神７―５巨人（２日・甲子園）巨人は阪神先発・大竹耕太郎投手（３０）の変幻自在な投球の前に７回まで４安打１得点に抑えられ、甲子園での阪神戦連勝が３で止まった。先発の又木は５回で９安打されながら２失点と試合は作ったが、２番手の石川が４失点で突き放された。打線は６点を追う９回に佐々木の３ラン、岸田のソロで４点を奪い意地を見せた。３日の同戦で２カードぶりの勝ち越しを懸けて井上温大